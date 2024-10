A chance de anônimos de entrarem na área vip do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na edição de 40 anos do Rock in Rio, a Natura possibilitou um dos brindes mais buscados no festival. Na roleta de ativação da marca de cosméticos, o público pode levar um creme para mãos, uma pochete ou um acesso para a área VIP do festival. Nesta sexta-feira, 20, Matheus Elias, 22 anos, e Piedro Victor, 39, foram os sortudos da noite.

“A gente nunca imaginou isso. Quando a gente estava vindo para cá, no BRT, ele falou assim: ‘Vamos no vip no próximo ano?’ E a gente brincou sobre quanto era o ingresso do vip, e um outro amigo nosso descobriu que era 5 mil reais. Aí eu falei que a gente teria que dividir, todo mês guardar uma grana, calculei pelo Google quanto deveria ser 5 mil divididos em quatro meses. Se eu ficasse nessa fila da Natura e ganhasse só um hidratante de mão, ia ficar muito triste. E quando chegou na hora eu ganhei a pochete que queria e um ingresso”, celebrou Matheus, que está ansioso para assistir ao show de Katy Perry.