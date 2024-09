A casa de Prince que está aberta para hóspedes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A famosa casa de Prince, a Purple Rain, vai ser disponibilizada para pessoas se hospedarem pelo Airbnb. O cantor comprou o local em 2015, porém está fechada desde de sua morte, em 2016. Agora, em comemoração aos 40 anos do filme, a mansão abrirá suas portas aos hóspedes por decisão de Lisa Coleman e Wendy Melvoin, ex-integrantes da banda de apoio do astro, a The Revolution. Todos os cômodos foram restaurados, incluindo o quarto de Prince e os armários com suas roupas mais icônicas. Além disso, no lounge de música, os convidados podem tocar bateria, violão e cantar junto com um áudio pré-gravado pelo próprio artista.