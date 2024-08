A camiseta que ‘barrou’ Henri Castelli em restaurante de resort

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Henri Castelli bem que tentou, mas não teve jeito. Ao tentar jantar em um restaurante do Tivoli Ecoresort Praia do Forte, na Bahia, no sábado, 24, foi categoricamente barrado pelos seguranças do local. Ele vestia uma camiseta com a inscrição, em inglês, “Não entre em pânico, isto é orgânico”, ilustrada com uma folha de maconha sobre as cores da bandeira da Jamaica. O segurança do restaurante, por sua vez, explicou que não é permitida a entrada de pessoas vestindo camisetas de qualquer tipo. Então tá.