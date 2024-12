A batalha que Elon Musk enfrenta contra ex-mulher, a cantora Grimes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Como se sabe, Elon Musk, 53, vem contribuindo com a povoação do planeta, filho atrás de filho. Já são doze, três deles com a cantora Grimes, 36, com quem trava uma batalha judicial pela guarda das crianças, entre 2 e 4 anos. Separados desde 2022, ela decidiu usar o próprio X, do qual o bilionário é dono e onde espalha suas maledicências, para atacá-lo. Grimes conta ali que ele a privou de ver um dos filhos por cinco meses e que ele teria apresentado à Justiça ensaios sensuais dos tempos em que ela era modelo para mostrar que não estaria à altura da maternidade. “Elon usou meu trabalho para que eu perdesse a guarda deles”, argumenta a artista, que sugeriu guardar segredos impronunciáveis sobre o agora homem de confiança de Donald Trump. “Mas acho que o que passei nos últimos anos acabará ficando em sigilo”, lamenta ela, que recebeu uma chuva de likes no X.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 6 de dezembro de 2024, edição nº 2922

