A audaciosa compra do ator Ryan Reynolds que lhe rendeu um filme

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nascido e criado no Canadá, o ator Ryan Reynolds, 45 anos, não tinha a menor familiaridade com o futebol. Mesmo assim, seguindo um roteiro com pitadas da premiada série Ted Lasso, decidiu, junto com o colega americano Rob Mc­Elhenney, dar um chute: compraram por 2 milhões de libras o time galês Wrexham Football Club, da quinta divisão do futebol britânico, com o objetivo de tirá-lo da rabeira e filmar um documentário sobre o processo. Passado um ano, tendo o clube — o terceiro mais antigo do mundo — chegado à final e perdido, Welcome to Wrexham acaba de estrear no Disney+, com um efeito colateral: Reynolds jura que virou torcedor fanático. “A descrição de vício é você começar de farra e acabar totalmente consumido. O futebol fez isso comigo. Deviam inventar um adesivo”, brinca.

Publicado em VEJA de 31 de agosto de 2022, edição nº 2804