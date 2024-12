A atriz que é alvo de críticas no filme sobre Maria, mãe de Jesus

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A escalação do elenco do filme Virgem Maria, da Netflix, recebeu inúmeras críticas dos telespectadores, que não gostaram da escolha de atores israelenses para a produção. No centro da polêmica está Noa Cohen, atriz que protagoniza o longa sobre a vida da mãe de Jesus. Aos 22 anos, Noa já atuou em produções do seu país natal, Israel, mas tem na série do streaming seu primeiro papel de destaque. Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, a artista costuma publicar da rotina e de gravações. Recentemente, ela falou sobre o projeto. “Me sinto muito honrada por ter tido a oportunidade de dar vida a esta história poderosa. Tem sido uma jornada cheia de emoção, crescimento e inspiração, tudo graças ao nosso elenco e equipe incrivelmente talentosos e dedicados”, escreveu.

Após o lançamento do filme, diversos internautas foram as redes sociais questionar a escalação. “A Netflix achou que seria uma boa ideia escalar uma israelense como a Mãe Maria como se os israelenses não estivessem bombardeando a terra natal do próprio Jesus, assim como todas as igrejas”, escreveu um usuário do X. “Há algo profundamente ofensivo em ter um ator israelense interpretando Maria, a mãe de Jesus, enquanto Israel está cometendo genocídio contra os palestinos, matando algumas das comunidades cristãs mais antigas do mundo e apagando seus patrimônios históricos”, comentou outro. Além de Noa, o elenco conta com outros atores de Israel, como Ido Tako, Ori Pfeffer, Mili Avital, Keren Tzur e Hilla Vidor.

