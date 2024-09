A atração teatral do Rock in Rio que desperta lágrimas e risadas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em uma das arenas da Olimpíada Rio 2016, o público que chega à Cidade do Rock tem a chance de conhecer um pouco das origens da história do festival no musical Sonhos, Lama e Rock and Roll. A obra faz uma viagem mágica pelos bastidores da criação do Rock in Rio. Vale dizer, que o público tem a chance de assistir o espetáculo em quatro sessões: uma às 15:30, outra às 17:20, a terceira às 19:15 e a última do dia às 21 horas. São 50 minutos de música e emoção contando a história da saga do Roberto Medina para construir o festival que se tornou ícone no mundo. São 650 lugares por sessão e tem esgotado com frequência. Muitos vão as lágrimas relembrando os momentos nostálgicos do início de toda essa festa.