A atração do Rock in Rio que ‘flopou’ em sua estreia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Estreando no Rock in Rio em um espaço destinado apenas à exposição e venda de produtos a Feira Hype, conhecido polo de novos empreendedores do Rio de Janeiro, ganhou uma avenida inteira para os expositores montarem as suas tendas. Porém, a ausência de público chama atenção desde o primeiro dia de evento. “As pessoas vêm não é para comprar e sim para se divertir. Então, isso gera um problema de expectativas e resultados”, disse uma das vendedoras que pediu para não ser identificada, em conversa com a coluna GENTE. Um dos motivos que afasta o público da Feira Hype, dentro do Parque Olímpico, é justamente sua localização, já que ela está perto da tenda eletrônica, palco que só começa a ter atrações depois de meia-noite. Com o corredores completamente vazios a feira “flopou” nessa edição.