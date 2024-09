A atitude de Thiago Fragoso após criticar falta de papéis para brancos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Thiago Fragoso, 42 anos, não aguentou a repercussão do seu comentário sobre a atual para novelas e tomou algumas atitudes. Após uma avalanche de críticas de internautas, o ator bloqueou as suas redes sociais para novos comentários.

Tudo começou com um desabafo polêmico do artista. Fragoso, que encerrou o contrato fixo com a Globo, reclamou das dificuldades de conseguir trabalhos. “Entrou um não pode mais ter homem hétero, branco. Estamos vendo esse questionamento pela mudança do status quo”, opinou o ator, em entrevista à Folha de S. Paulo.

A fala logo repercutiu, levando os internautas as suas redes. “Tá difícil ter papel como branco, né? Forca guerreiro”, comentou uma seguidora. “Não tem um negro na peça mas o trabalho está escasso é pro branco”, escreveu outro, referindo-se à peça Dois de Nós, com Thiago no elenco, que está em cartaz em São Paulo.

Vale lembrar que Fragoso protagonizou o primeiro beijo entre homens em uma novela no horário nobre da Globo, Amor à Vida, exibida em 2013. No folhetim escrito por Walcyr Carrasco, ele viveu Niko, que teve uma relação com Félix, interpretado por Mateus Solano.