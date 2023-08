A atitude de Chris Flores após entrevista com mãe de Larissa Manoela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Chris Flores, apresentadora do SBT, foi criticada nas redes sociais após fazer uma entrevista com Silvava Taques, mãe de Larissa Manoela. Durante o Domingo Legal de domingo, 20, a comunicadora cedeu espaço para Silvana falar sobre a crise familiar exposta por Larissa. Durante o bate-papo, Chris pareceu comovida com a história e afirmou que os pais da atriz pensavam apenas no melhor para a herdeira. “Eles têm muitas provas, mas o amor de mãe e de pai prefere que eles continuem com essa versão ao público, por receio de prejudicarem a filha”, disse. Diversos telespectadores criticaram a postura da apresentadora, que sinalizou um apoio a mãe de Larissa. Após a repercussão negativa, Chris retirou de suas redes sociais o vídeo com imagens da conversa. Mas o estrago já estava feito.

