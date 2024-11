A arquiteta paulistana que ganhou destaque internacional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A arquiteta Fernanda Marques, 59 anos, marca os 35 anos da sua trajetória profissional com a exposição Design em Movimento por Fernanda Marques, que acontecerá entre os dias 27 de novembro e 23 de dezembro, no Roca Gallery Brasil, em São Paulo. Formanda na prestigiada Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (FAU-USP), Fernanda começou criando móveis para compor projetos interiores, mas ao longo do tempo adotou uma linha conceitual integrando arquitetura, interiores e design de produto, que ampliou seu campo de atuação. Hoje, a arquiteta paulistana transita entre móveis e revestimentos cimentícios, além de joias e peças cerâmicas. Com a experiência multidisciplinar, ela construiu um estilo contemporâneo e alinhado à arte internacional, atestada em projetos em Malibu, Nova York, Miami, Lisboa e São Paulo, onde fica o escritório que leva seu nome. Colecionadora e incentivadora da arte contemporânea, também já fez parte do Comitê de Aquisições da galeria Tate Mordern, de Londres, para a América Latina.

Para a mostra, Fernanda Marques apresentará trabalhos realizados no Brasil e no exterior, incluindo obras que já lhe renderam prêmios nacionais e internacionais. Somente na última década, a arquiteta paulistana conquistou dezenas de prêmios, como Design Awards, Americas Property Awards e IF Design Awards. “Celebrar esses 35 anos de trajetória é revisitar cada linha, cada projeto e a escolha de materiais que ajudaram a construir minha história na arquitetura e no design. Esta exposição é uma jornada pelas memórias afetivas de um trabalho feito com paixão e dedicação”, comemora.