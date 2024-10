A aposta de Regina Casé para novo programa da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Regina Casé estreia no domingo, 13, o sitcom Tô Nessa!, seu novo projeto para a Globo, criado em parceria com Jorge Furtado. Além de nomes conhecidos do público, como Evandro Mesquita e Valentina Bandeira, o elenco traz alguns rostos novos na TV, como Dan Mendes. Conhecido pelo humor na internet, o ator e influenciador chega ao programa como uma aposta de Casé.

“Ela [Regina Casé] me fez esse convite no final do ano passado quando eu fui gravar o meu especial de Natal na casa dela. Eu topei na hora”, explica Dan, que ainda está se adaptando às diferenças da televisão: “Com certeza, exige mais do que eu esperava. A maior novidade para mim é ser dirigido, porque eu sempre dirigi os meus vídeos e conteúdos”.

Mendes vai interpretar Darley, vizinha da família de Mirinda (Regina Casé). “A Darley faz parte do cotidiano do subúrbio, das periferias do Rio de Janeiro. Todo mundo conhece uma Darley. Ela está sempre atenta a tudo que acontece na vizinhança. A definição dela é atenta”, detalha Dan.

O elenco de Tô Nessa! conta ainda com Heslaine Vieira, Luana Martau, Pedro Ogata, Ju Amaral e Heleninha Repertório, que viveu Zinha na primeira fase do remake de Renascer.