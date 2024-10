2 contra 1: Amorim e Ramagem se unem em ataques a Paes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rodrigo Amorim (União) e Alexandre Ramagem (PL) começaram o debate na TV Globo, nesta quinta-feira, 3, com os ataques voltados a Eduardo Paes (PSD). Enquanto o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) questionava sobre a atuação do atual prefeito na segurança pública, Amorim citou a aliança com Sérgio Cabral e lembrou das vigas da Perimetral.

Para quem não se lembra: imensas vigas de aço sumiram durante as obras para as Olimpíadas de 2016, que logo dariam nova cara ao Porto Maravilha, acabando com os viadutos da Perimetral. Algo estranho, que acabou virando folclore municipal e marchinha de carnaval.