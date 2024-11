Na reta final, marido de Kamala assume função estratégica na campanha

Entre as muitas diferenças que marcam as campanhas de Donald Trump e Kamala Harris, o primeiro lugar do pódio é reservado para Doug Emhof, o marido da vice-presidente dos Estados Unidos, que tem atraído especial atenção da imprensa americana.

Na reta final, o segundo cavalheiro recebeu a missão de reforçar a mobilização do partido democrata nos sete swing states que devem decidir as eleições – Arizona, Nevada, Georgia, Winsousin, Michigan, Pensilvânia e Carolina do Norte. Em uma disputa em que a diferença de gênero se tornou um dos principais fatores de desequilibrio, com homens tendendo mais a Trump e as mulheres a Harris, Doug tem se esforçado para fazer a diferença entre o público masculino, especialmente entre os jovens que tem particular simpatia pelo jeito desbocado e sincerão do candidato republicano.

Na sexta-feira, a equipe de VEJA acompanhou a visita de Emhof ao condado de West Chester, no subúrbio da Filadélfia. Ele pasou rapidamente pela casa da senadora estadual Carolyn Comitta. Com um visual jovial, composto por blazer, tênis boné na cabeça, ele se dirigiu a um grupo de voluntários que se reuniu para ligar à casa das pessoas e tentar persuadi-las a votar na terça-feira, dia 5.

“Tenho batido na casa das pessoas e conhecido muta gente”, disse Doug. “Um homem me contou que foi republicano a vida inteira e que, pela primeira vez irá votar em uma democrata, porque é o país acima do partido”, concluiu.

O condado de West Chester foi responsável por dar a vitória a Joe Biden nas eleições passadas. Ele reverteu uma tendência que tem se observado na Pensilvânia: os homens que tradicionalmente optavam pelos democratas, mas que são tido como moderados e conservadores tem preferido optar pelos republicanos. “Todos os meus amigos escolheram Trump, não consigo fazer com que ouçam meus argumentos”, aponta Anthony Fiore, estudante de 17 anos, que se juntou à iniciativa.

“Uma das minhas missões é fazer com que os jovens se engajem, especialmente os garotos Muitos pensam que ele é divertido, faz podcasts, mas é preciso fazer a lição de casa e olhar o que ele está falanado”, apontou Doug. “Quem vocè gostaria que ditasse o seu futuro?”, perguntou.

Enquanto a campanha de Trump, leva lutadores de luta livre para o palco – Hulk Hogan a estrela do telecatch americanos é presença garantida em diversos comícios, em que costuma rasgar a camiseta – Doug tenta apresentar outro tipo de masculinidade: a do homem moderno, simpático e seguro de seus atos.

Doug não tem problemas em ser coadjuvante na relação a dois. Em uma campanha cheia de simbolismos, o segundo cavalheiro almeja ser o primeiro, sem contudo, jamais ofuscar a possível futura comandante em chefe.