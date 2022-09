Onda Lula cresce na reta final

A campanha chega na reta final com Lula da Silva se aproximando na margem de erro de vencer no primeiro turno e aumentando gradualmente a sua diferença sobre Jair Bolsonaro. Comparativo com as seis pesquisas mais frequentes, mostra que a diferença pró-Lula sobre Bolsonaro cresceu de 9,8 pontos percentuais para 11,9 pontos percentuais em uma semana. Todas as pesquisas registraram um crescimento de Lula e estagnação de Bolsonaro.

Compare:

Ipespe/Abrapel

Data do campo 14/16 setembro

Pesquisa telefônica

Lula 47,4%

Bolsonaro 39,8%

Distância pró-Lula: 10,6% (+2,1 pontos percentuais em relação à semana passada)

FSB/BTG

Data do campo 16/18

Pesquisa telefônica

Lula 47,3%

Bolsonaro 37,6%

Distância: 9,7% (+3,3 pp)

Ipec/TV Globo

Data do campo 18/19

Pesquisa presencial

Lula 51,6%

Bolsonaro 34%

Distância: 17,6% (+0,9 pp)

Continua após a publicidade

Genial/Quaest

Data do campo 17/20

Pesquisa presencial

Lula 48,9%

Bolsonaro 37,8%

Distância: 11,1% (+2,1 pp)

PoderData/Poder360

Data do campo 18/20

Pesquisa telefônica

Lula 46,3%

Bolsonaro 38,9%

Distância: 7,4% (+1,4pp)

Datafolha/TV Globo/Folha de S. Paulo

Data do campo 20/22

Pesquisa presencial

Lula 50,5%

Bolsonaro 35,5%

Distância: 15% (+2,3 pp)

O levantamento não leva em consideração empresas de pesquisas que mantêm contratos com partidos.

Faltando apenas 9 dias para o primeiro turno, o timming favorece Lula. Na pesquisa mais conservadora, do PoderData, Lula disputaria o segundo turno com Bolsonaro com uma vantagem de mais de 9 milhões de votos. Ninguém nunca virou a partir de uma desvantagem dessas.