Erros em Minas e Bahia dificultam chances de Bolsonaro

A divulgação das pesquisas para presidente nos Estados reforça as dificuldades de Jair Bolsonaro em três dos cinco principais colégios eleitorais. O presidente empata na margem de erro com Lula em São Paulo e Rio, perde de goleada em Minas Gerais e Bahia e vence no Rio Grande do Sul. Com exceção da Bahia, em 2018 Bolsonaro venceu todos no primeiro e no segundo turno por larga margem.

Em dois Estados, Minas Gerais e Bahia, a estratégia de Bolsonaro é crítica. Em Minas, o presidente não conseguiu um acordo com o candidato à reeleição Romeu Zema e lançou um candidato próprio, Carlos Viana. A questão é que Zema pode vencer no primeiro turno sem a ajuda de Bolsonaro e, se isso acontecer, não terá motivo algum para ajudar o presidente em um eventual segundo turno. Ao contrário: Zema pode se sentir como um candidato a presidente e 2026 e teria motivo para uma derrota de Bolsonaro.

Na Bahia, o quadro é similar. Bolsonaro lançou um candidato que atrapalha o ex-prefeito ACM Neto, o ex-ministro João Roma. Mas ACM tem condições de vencer no primeiro turno e, como não recebeu apoio, nenhum motivo para ajudar Bolsonaro.

Esses erros na formação dos palanques vão cobrar um preço ao longo da campanha. Em São Paulo, por exemplo, Bolsonaro precisa que o seu ex-ministro Tarcísio de Freitas vá ao segundo turno, mas hoje ele está empatado no segundo lugar com o governador Rodrigo Garcia.

Se não levar Tarcísio para o segundo turno em São Paulo e melhorar substancialmente o seu desempenho em Minas e Bahia, Bolsonaro terá problemas na sua campanha.

As últimas pesquisas presidenciais nos Estados:

São Paulo (34,6 milhões de eleitores) – pesquisa Quaest, 04/07

Lula 37%

Bolsonaro 32%

Outros 17%

Minas Gerais (16,3 milhões) – pesquisa Quaest, 05/07

Lula 46%

Bolsonaro 28%

Outros 10%

Rio (12,8 milhões) – pesquisa Quaest, 11/07

Lula 34%

Bolsonaro 32%

Outros 11%

Bahia (11,2 milhões) – pesquisa Quaest, 2/07

Lula 62%

Bolsonaro 19%

Outros 9%

Rio Grande do Sul (8,6 milhões) – pesquisa Ideia, 16/06

Bolsonaro 39%

Lula 30%

Outros 18%

Pernambuco (7 milhões) pesquisa Ipespe, 05/07

Bolsonaro 20%

Lula 62%

Outros 7%

Ceará (6,8 milhões) – pesquisa Quaest, 01/07

Lula 59%

Bolsonaro 18%

Outros 15%

Distrito Federal (2,2 milhões) – pesquisa Quaest 14/07

Bolsonaro 36%

Lula 32%

Outros 16%