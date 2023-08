Centrão fica com Portos e Desenvolvimento Social

O presidente Lula da Silva deve anunciar nesta quarta-feira, 30, que o deputado André Fufuca, do Progressistas, será o ministro de Desenvolvimento Social, mas sem o controle do programa Bolsa Família. O atual ministro, Welington Dias, do PT, vai assumir uma nova pasta responsável pelo Bolsa Família e os programas de combate à fome, com a nome ainda sob discussão.

O deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, será o ministro de Portos e Aeroportos. O ex-governador Marcio França, do PSB, será convidado hoje à noite para ser o ministro da nova pasta de Micro e Pequenas Empresas, desmembrada do Ministério de Indústria e Comércio.

A nova presidente da Caixa Econômica Federal será a ex-deputada Margarete Coelho, também do Progressistas, no lugar de Rita Serrano, do PT. O PP, Republicanos, PL e União Brasil vão cotizar as vice-presidências da CEF.

A entrada dos Progressistas e Republicanos no governo Lula se arrastava desde junho, com o PT trabalhando para impedir que o Ministério de Desenvolvimento Social fosse dividido e o PSB tentando manter o controle dos portos. Ambos foram derrotados.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga