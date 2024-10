Turma da Mônica envelhece em nova série de TV; confira imagens

Em Turma da Mônica – Origens, nova série do Globoplay a explorar o universo criado por Mauricio de Sousa, os icônicos integrantes do grupo vão aparecer, pela primeira vez, na terceira idade. Na foto divulgada nesta terça-feira, 24, Mônica é interpretada por Louise Cardoso; Cebolinha, ou melhor, Senhor Cebola, será vivido por Daniel Dantas; enquanto Malu Valle será a Dona Magali; Paulo Betti, o Senhor Cascão; e Dhu Moraes assume o papel de Milena.

A série em oito episódios estreia em 24 de outubro e será dividida em duas linhas de tempo: uma no passado e outra no presente. Segundo a plataforma de streaming, a trama começa com os personagens, agora beirando os 70 anos de idade, se encontrando para testemunhar a passagem de um cometa raro. Quando uma luneta cai na cabeça de Mônica, ela perde a memória e o grupo se esforça para relembrá-la do passado vivido juntos. O elenco infantil traz Giovanna Urbano (Mônica), Felipe Rosa (Cebolinha), Manu Colombo (Magali), Bernardo Faria (Cascão) e Sabrina Souza (Milena). Retornam à cena os atores que interpretaram os pais do grupo nos filmes anteriores: Monica Iozzi (Dona Luísa), Luiz Pacini (Seu Souza), Fafá Rennó (Dona Cebola), Felipe Rocha (Seu Cebola), Rocco Pitanga (Seu Renato), Érico Brás (tio da recreação) e Marcos Veras (gerente do hotel).