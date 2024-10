Trailer de ‘Senna’ mostra momento tenso que quase mudou destino do piloto

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 29, o trailer oficial de Senna, minissérie dramatizada que leva para as telas a vida e carreira do piloto brasileiro. Protagonizada por Gabriel Leone, a produção chega à plataforma no dia 29 de novembro, e o trailer passeia por diversas fases da vida do tricampeão da Fórmula 1, entre eles os momentos de tensão que antecederam sua morte no trágico GP de San Marino em 1994 — e que poderiam ter mudado o destino trágico do brasileiro.

Em uma das imagines reproduzidas no vídeo, Senna aparece observando um acidente na pista. O momento retratado parece ser o acidente do austríaco Roland Ratzenberger, que bateu durante o treino de classificação do GP de San Marino, um dia antes da morte de Senna. O piloto ficou inconsciente na hora, e a equipe médica tentou reanimá-lo na pista. Em seguida, assim como foi com o brasileiro no dia seguinte, levaram o automobilista de helicóptero para o hospital, onde foi declarada a morte sete minutos depois — se fosse constatada na pista, a corrida teria que ser cancelada.

Segundo a biografia Ayrton, O Herói Revelado, de Ernesto Rodrigues, o momento poderia ter evitado o destino trágico do piloto brasileiro, caso a organização tivesse ouvido os seus apelos: abalado com as imagens do acidente de Ratzenberger, Senna foi até o centro médico buscar notícias e, pouco depois, se deslocou até o local da batida para verificar a situação. No mesmo dia, pediu a Frank Williams que levassem à direção de provas um pedido para que a corrida do domingo fosse suspensa, por que os pilotos não tinham condições emocionais de participar da prova depois da morte do colega e do grave acidente sofrido por Rubinho Barrichello no treino da sexta-feira.

O pedido, como se sabe, foi negado, e a corrida seguiu adiante, selando o destino de Senna, que morreu aos 34 anos após bater na curva Tamburello. O trailer ainda mostra um outro momento de tensão que antecedeu o acidente fatal do tricampeão: a reunião de pilotos que aconteceu antes da corrida, e que foi marcada por uma série de preocupações em relação à segurança da pista. No vídeo, Senna aparece irritado com o desenrolar da discussão, e deixa a sala contrariado.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial