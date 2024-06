‘Todo Mundo Odeia o Chris’ ganha versão animada com elenco original

Todo Mundo Odeia o Chris vai ganhar uma versão animada, e nomes conhecidos pelos fãs estão confirmados no elenco. Tal como na trama original, Chris Rock será o narrador dos episódios. Terry Crews e Tichina Arnold, que deram vida aos pais do protagonista na sitcom de 2005, também vão reprisar seus papéis como Julius e Rochelle. Chamada Everybody Still Hates Chris (Todo Mundo Ainda Odeia o Chris, em tradução livre), a animação deve estrear no Comedy Central ainda em 2024.

A novidade foi anunciada por Rock nesta terça-feira, 18, em entrevista à Variety. “Estou muito animado para apresentar ao mundo outro lado engraçado da minha infância”, disse o comediante, que criou a série original com base nas suas próprias memórias. Tichina Arnold e Terry Crews também celebraram a notícia em um vídeo publicado no Instagram. “Estávamos esperando ansiosamente para anunciar Everybody Still Hates Chris. Para todas as pessoas adoráveis ​​que nos acompanham, agora vocês terão a chance de rir de nossos personagens animados”, diz a legenda da postagem. Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tichina Arnold (@tichinaarnold)

As crianças do seriado original, hoje todas adultas, não retornarão para seus papéis na animação. O ator Tim Johnson Jr. dará voz a Chris, e Gunnar Sizemore interpretará Greg, melhor amigo do protagonista. Já Tonya e Drew, irmãos mais novos de Chris, serão dublados por Ozioma Akagha e Terrence Little Gardenhigh. Na versão original, o menino Chris era interpretado por Tyler James Williams, ator premiado por sua participação na série Abbott Elementary

Fenômeno no Brasil, Todo Mundo Odeia o Chris acompanha o dia-a-dia de um adolescente no bairro do Brooklyn, em Nova York, durante a década de 1980. Além de se meter em confusões constantes com seus pais e irmãos, ele ainda enfrenta problemas no colégio onde estuda, já que é o único aluno negro.

