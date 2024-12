Terror, cangaço e Raul Seixas: veja o que chega ao Globoplay em 2025

A Globo revelou neste sábado, 7, na CCXP, detalhes sobre as produções que chegam ao Globoplay em 2025. O anúncio indica que o streaming vai mergulhar no terror, suspense e na fantasia com tramas como Vermelho Sangue, Dias Perfeitos e Reencarne. Entre as outras novidades estão Guerreiros do Sol, novela exclusiva do Globoplay inspirada na história de Lampião e Maria Bonita, e a cinebiografia de Raul Seixas.

Protagonizada por Alanis Guillen e Letícia Vieira, Vermelho Sangue conta a história de uma “lobimoça-guará” (mulher que vira lobo guará), que se apaixona por uma humana enquanto tenta se livrar da condição. A trama à lá crepúsculo ainda tem vampiros à espreita — mas estes queimam no sol. “É uma história de fantasia, suspense, drama e amor” contou Alanis, apresentando também as tramas Dias Perfeitos, inspirada no livro homônimo de Raphael Montes que narra a obsessão de um estudante de medicina que se encanta por uma roteirista e decide sequestrá-la, e Reencarne, trama com Taís Araújo. Na história, um policial decide se matar depois de passar anos preso acusado de matar seu parceiro na corporação. Antes que a tragédia aconteça, ele recebe a visita de Verônica (Julia Dalavia), uma moça que afirma ser a reencarnação do colega morto que está disposta a descobrir o seu verdadeiro assassino na vida passada.

Para além do suspense e terror, a plataforma também lançará no próximo ano a novela Guerreiros do Sol, trama original do Globoplay inspirada na história de Lampião e Maria Bonita. “É uma história muito masculina, de guerra, violência e batalhas, mas contada por um olhar feminino”, explicou Isadora Cruz, que vive Rosa, protagonista inspirada em Maria Bonita. também na seara de inspirações reais, Raul Seixas, Sou Eu, vai contar a história do músico brasileiro, que é vivido na trama por Ravel de Andrade. “Tem uma pressão, mas também tem a delícia de poder estudar a obra da pessoa. O Raul tem um material muito vasto, e a filha dele abriu o baú pra gente”, atestou Ravel.

