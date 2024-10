Teaser inédito revela o que esperar da segunda temporada de ‘Round 6’

Na noite desta quinta-feira, 19 de setembro, a Netflix divulgou o primeiro teaser da segunda temporada de Round 6, produção sul-coreana que é um dos maiores sucessos recentes do streaming. Lembrada pelos desafios sádicos e engenhosos, assim como por alguns personagens queridos, a trama deixou pontas abertas em 2021 que, mais de três anos depois, enfim serão finalizadas com a estreia em 26 de dezembro. Em menos de um minuto, o vídeo contextualiza o paradeiro do protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), participante 456, e a nova luta por sobrevivência que o aguarda.

Na leva original, Seong e mais centenas de civis aceitam um convite misterioso que os leva até uma competição mortal, na qual jogos infantis populares no país asiático ganham releituras sanguinárias. Apesar de breve, o teaser indica que o personagem central, agora um homem livre, ainda lida com a paranoia deixada pelo passado, quando, por algum motivo, é recrutado para mais uma partida — ainda mais cruel. O vídeo se encerra após revelar seu retorno ao conhecido aposento dos participantes, empilhados em enormes beliches.

A segunda temporada, porém, não será o encerramento da saga. O capítulo final chegará em meados de 2025 e, segundo o criador Hwang Dong-hyuk, continuará a acompanhar “o conflito feroz” entre o protagonista e o anfitrião mascarado do evento. Até o momento, a série já foi vista ao longo de mais de 2 bilhões de horas segundo dados da Netflix e conquistou seis estatuetas do Emmy americano, incluindo a de melhor ator para Lee Jung-jae.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial