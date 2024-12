Taís Araujo diz ter rejeitado papel de mocinha do remake de ‘Vale Tudo’

Taís Araujo declarou ter rejeitado a ideia de interpretar a heroína Raquel no remake de Vale Tudo, escrito por Manuela Dias, a princípio. Durante o painel da novela da Globo realizado neste domingo, 8, no palco Thunder da CCXP (Comic Con Experience) 2024, a atriz contou à plateia que queria encerrar seu contrato — prestes a vencer — com a emissora fazendo uma vilã, porém, o diretor de dramaturgia, José Luiz Villamarin ofereceu o papel de Raquel.

“Eu tinha acabado uma novela das sete, Cara e Coragem (2022), fui na sala do nosso chefe, e falei: ‘Zé, está acabando meu contrato, eu quero fechar esse contrato fazendo uma vilã’. Aí ele: ‘Pensei em você para fazer a Raquel de Vale Tudo‘. Rebati: ‘Você está me oferecendo o oposto, a maior heroína das novelas’. Eu saí chateada da sala dele. Juro, chateada, frustradíssima. Uma semana antes, eu tinha encontrado Manuela [Dias]. Ela disse: ‘Você sabe que eu vou fazer Vale Tudo, né?’. Mas disse: ‘Não tem personagem para mim, sou nova para Odete Roitmann, velha para Maria de Fátima, não tenho como fazer Heleninha, não vai dar para mim”, teria lamentado Taís.

Ainda segundo a estrela da Globo, foi seu marido, Lázaro Ramos, que a convenceu a dar uma chance para o papel eternizado por Regina Duarte no folhetim de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, ao fazê-la assistir à Vale Tudo pela primeira vez — a novela está integralmente disponível no Globoplay.

“Cheguei em casa chateada, me ofereceram uma heroína, eu tinha pedido uma vilã. Falei com meu marido, ele falou: Taís, vamos ver o primeiro capítulo’. Aí a novela tem uma coisa épica. A musica também vai levando a gente. Peguei telefone na hora [e liguei para José Luiz Villamarin], falei: ‘Zé, desculpa, fui muito burra, Raquel é ótima, quero fazer sim. Na sequência liguei para Manuela, falei: ‘Mentira, Raquel é ótima, não desiste de mim, não’. Foi desse jeito. Eu imaginei que não tinha papel para mim, não tinha me imaginado nessa heroína, depois de quase 30 anos na Globo. E de repente veio essa personagem que é um prato cheio para toda e qualquer atriz. Personagem com muitas possibilidades, ela tem arco dramático brilhante. Aí eu corri e peguei para mim de novo”, concluiu Taís.

Também participaram do painel a autora do remake, Manuela Dias, o diretor do folhetim, Paulo Silvestrini, além de outros atores que compõe o elenco, como Bella Campos (Maria de Fátima), Paolla Oliveira (Heleninha), Renato Góes (Ivan), Alice Wegmann (Solange Duprat), Humberto Carrão (Afonso Roitman) e Luis Lobianco (Freitas).

