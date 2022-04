‘Stranger Things 4’ ganha 1º trailer com forte dose de terror

Ao se aproximar do fim, a série Stranger Things promete aumentar a voltagem da tensão e das cenas de terror. Nesta terça-feira, 12, o primeiro trailer da quarta e penúltima temporada mostra os jovens personagens do popular programa da Netflix em momentos críticos, antes de declararem guerra ao Mundo Invertido e seus monstros, os já conhecidos demogorgons – e um novo monstrengo híbrido, com características humanas, entre elas a fala.

Na prévia, embalada pelo rock pulsante da banda Journey na música Separate Ways (Worlds Apart), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Max (Sadie Sink) aparecem no colegial, enquanto Eleven (Millie Bobby Brown) e Will (Noah Schnapp) tentam se adaptar à nova vida na Califórnia. Hopper (David Harbour), que sobreviveu à temporada anterior, aparece em uma prisão na Rússia. Mesmo distantes, todos os personagens voltam a encarar os seres monstruosos.

A quarta temporada será dividida em duas partes. A primeira estreia em 27 de maio, enquanto a segunda parte está prevista para 1º de julho.