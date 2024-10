Série ‘Sob Pressão’ ganhará versão em espanhol produzida no México

A série Sob Pressão, do Globoplay, ganhará uma versão em espanhol produzida no México. A produtora Conspiração, responsável pelo drama médico, fechou uma parceria com a espanhola Zeta Studios para criar Bajo Presión, adaptação que também se passará no pronto-socorro de um hospital público. A produção se tornou uma das obras da Globo mais vendidas no exterior, e Marjorie Estiano, intérprete da protagonista e médica Carolina, foi indicada ao Emmy Internacional de melhor atriz.

Escrita por Lucas Paraizo, Sob Pressão acompanha uma equipe de médicos do SUS (Sistema Único de Saúde) que precisam driblar a falta de recursos de um hospital público do Rio de Janeiro, enquanto lidam com dilemas médicos, violência, corrupção e dramas amorosos no meio de tudo isso. A produção teve cinco temporadas exibidas na Globo e está disponível integralmente no Globoplay. A série foi desenvolvida por Claudio Torres, Jorge Furtado, Renato Fagundes e Luiz Noronha, com base no livro Sob Pressão – A rotina de guerra de um médico brasileiro, do médico Marcio Maranhão.

A versão espanhola contará com Andrucha Waddington e Renata Brandão, da Conspiração, e Marcelo Tamburri, da Zeta, como produtores-executivos. “Adaptar a série para o mercado de língua espanhola enfatiza os temas universais e o profundo drama humano que sustentam o show”, declarou Waddington, em comunicado enviado à imprensa.

“Será mais do que apenas um simples remake; é uma oportunidade de se conectar com novos públicos por meio de realidades compartilhadas e novas histórias tocantes. Acredito que terá um impacto ao longo de várias temporadas, assim como Sob Pressão teve.”, destacou Waddington. “Esta parceria com a Zeta Studios reforça nosso compromisso com a internacionalização e com a produção de conteúdo de alta qualidade em outros idiomas. Acreditamos que o público de língua espanhola vai se apaixonar por esta história, assim como o público brasileiro se apaixonou. Preparem-se para uma história poderosa e emocionante”, completou Renata Brandão, que também é CEO da Conspiração.

