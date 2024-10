Relembre três dos momentos mais marcantes da carreira de Cid Moreira

Primeiro âncora do Jornal Nacional, o jornalista Cid Moreira morreu aos 97 anos nesta quinta-feira, 3 de outubro, pouco tempo após ser internado por pneumonia em um hospital de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Dono de um distinto timbre grave, o apresentador marcou as noites da TV Globo por quase três décadas, entre 1969 e 1996, continuou na emissora em trabalhos esporádicos — como o quadro do Fantástico com Mister M — e ainda se tornou célebre intérprete da Bíblia, firmando seu protagonismo em diversos momentos inesquecíveis. Relembre três deles:

Jabulaaaaani

A Copa do Mundo de 2010 é lembrada por Waka Waka (This Time for Africa), de Shakira, a popularização das vuvuzelas e a bola Adidas Jabulani, que logo se tornou uma das mais famosas na história do evento. No Brasil, ninguém contribuiu mais para a campanha que Cid Moreira, voz de uma vinheta bem-humorada que introduzia reportagens e programas esportivos da TV Globo relacionados ao campeonato. Até hoje, é fácil encontrar a faixa em outros vídeos pela internet, imortalizada como meme.

Reencontro com Sérgio Chapelin

Continua após a publicidade

Em abril de 2015, Moreira retornou à bancada do Jornal Nacional para celebrar os 50 anos de jornalismo na TV Globo, efeméride que trouxe ao seu lado o antigo parceiro de trabalho Sérgio Chapelin, que o acompanhou como âncora da atração de 1972 a 1996. Juntos, eles chamaram a última reportagem da série comemorativa elaborada pela emissora naquele ano.

Velório de vítimas do voo da Chapecoense

Em 2016, todo o Brasil foi abalado pela tragédia que acometeu o clube de futebol Chapecoense, quando 71 pessoas, entre jogadores e jornalistas, morreram em um acidente de avião. Moreira então viajou até Chapecó e fez parte do velório, onde leu uma das Epístolas Paulinas, trecho bíblico do Novo Testamento, em um momento emocionante em meio ao luto nacional.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial