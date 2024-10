Quem é Valentina Sampaio, modelo trans que desfila pela Victoria’s Secret

Junto às brasileiras Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Isabeli Fontana, a cearense Valentina Sampaio, de 26 anos, desfila no show da Victoria’s Secret em Nova York nesta terça-feira, 15, show que faz seu retorno após um hiato de seis anos. Valentina é a primeiro modelo trans a participar do desfile da marca de lingerie.

Filha de uma professora e de um pescador, Valentina nasceu em Aquiraz, cidade litorânea do Ceará, percebendo aos 8 anos de idade quem não se identificava com seu gênero biológico. Na adolescência, já com seu nome atual escolhido, Valentina passou a desenhar roupas e ingressou em um curso de moda em uma faculdade em Fortaleza, onde começou a posar para fotos e a modelar. Graças ao Instagram, a jovem começou a ter mais visibilidade e participou do casting do filme Berenice Procura em 2017. Durante as filmagens, a L’Oréal a convidou para participar de uma campanha, o que impulsionou sua carreira.

Logo em seguida, Valentina passou a se profissionalizar cada vez mais e desfilou na São Paulo Fashion Week, depois começou a fazer carreira internacionalmente, trabalhando em Londres e nos Estados Unidos. A modelo entrou na Victoria’s Secret em 2019 e atualmente mora em Nova York, é integrante da agência Way Model e já trabalhou para marcas como Armani, L’Oréal e Balmain.

Em depoimento a VEJA neste ano, Valentina Sampaio relatou ter enfrentado situações de preconceitos no passado, mas avisou que olha com otimismo para o futuro, esperando abrir portas para outros modelos trans como ela.

O desfile da Victoria’s Secret também conta com modelos internacionais como Candice Swanepoel, Gigi Hadid, Tyra Banks, Mia Armstrong, Irina Shayk, Behati Prinsloo. O desfile terá shows de Cher, Tyla e Lisa, do Blackpink.

