Quem é Tiago Marques, homenageado na minissérie Os Quatro da Candelária

A Netflix lançou nesta quarta-feira, 30, a minissérie Os Quatro da Candelária, produção que imagina a vida de quatro vítimas da Chacina da Candelária, caso que chocou o Brasil em 1993, quando policiais militares atiraram contra mais de 40 jovens que dormiam na escadaria da Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, matando seis crianças e dois adultos. O primeiro dos quatro episódios é dedicado a Tiago Marques, homenageado com a mensagem “em memória de”, exibida antes dos créditos finais. Em entrevista a VEJA, o criador e diretor da minissérie, Luis Lomenha, explicou que Tiago Marques foi diretor de arte de Os Quatro da Candelária, mas acabou morrendo antes da finalização do projeto.

“O Tiago foi um profissional muito renomado do mercado, tinha uma trajetória super interessante, era um dos poucos diretores de artes negros do ramo e com uma equipe fantástica também, ele formava muitos jovens. No período em que nós estávamos filmando, ele teve um ataque cardíaco e faleceu. Mas não foi durante as filmagens, no set, nada disso. Ele não estava trabalhando na hora que aconteceu, mas, enfim. Decidimos fazer uma homenagem a ele, que também era um amante do do samba, era fanático da Portela”, revelou Lomenha.

No primeiro episódio, Douglas (Samuel Silva) quer dar um velório digno para Paulinho (Leandro Firmino), homem que o adotara para tentar lhe dar uma vida fora das ruas, mas o menino acabou voltando para as drogas, enquanto o pai adotivo morreu repentinamente. O menino, então, é aconselhado por uma entidade (Zé Pilintra, interpretado por Antonio Pitanga) a fazer uma festa com samba para homenageá-lo. Em uma sequência tocante, Douglas reencontra Paulinho e também seu pai biológico (Péricles) em uma roda de samba animada. “O Tiago aparece brindando nessa cena dessa festa. Deixou muita saudade”, completou o diretor.

