Quem atirou em Egídio em Renascer? Saiba quem são os suspeitos

Após sofrer um atentado em Renascer, Egídio (Vladimir Brichta) fica entre a vida e a morte na novela das 9 da Globo, mas sobrevive. O vilão levou um tiro no peito no capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira, 17, e a face do matador foi escondida. Nos próximos capítulos, o vilão iniciará uma caçada pelo autor de seu atentado. Entre os principais suspeitos estarão Marçal (Osvaldo Mil), Deocleciano (Jackson Antunes), Damião (Xamã), Zinha (Samantha Jones), José Bento (Marcello Melo Jr.) Eliana (Sophie Charlotte) e até Mariana (Thereza Fonseca).

De acordo com o roteiro entregue pelo autor do remake, Bruno Luperi, a identidade do atirador será escondida de propósito, a fim de manter o mistério por vários capítulos. “Vemos que há alguém num canto oculto, embrenhado num espaço de onde se tenha uma visão privilegiada da estrada como um todo, mas sem que a gente consiga ver quem está ali. A ideia é deixar claro que tem alguém ali armado de tocaia, mas não iremos descobrir tão cedo quem é. São muitos os suspeitos e devemos brincar ao máximo com isso, alimentando as mais diversas teorias que o público possa ter”, detalhou o dramaturgo.

Após ser socorrido por João Pedro (Juan Paiva) e José Augusto (Renan Monteiro) e sobreviver, Egídio exigirá que o delegado Nórcia (Edmilson Barros) investigue com afinco o atentado. Na pressa, Tião Galinha (Irandhir Santos) será preso injustamente pelo crime — depois será solto.

Os capítulos serão permeados pelo mistério, já que vários personagens terão motivos para matar Egídio. José Bento, Zinha, Mariana e Deocleciano desejavam ceifar a vida do coronel para proteger João Pedro. Já Marçal tem sede de vingança após ter sido marcado pelo vilão com ferro como se fosse um boi. Eliana é apenas gananciosa, e Damião tem ciúme da amante. Renascer revelará quem foi o autor do disparo mais para frente.

O que aconteceu na versão original de Renascer

Na trama originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa em 1993, o autor do tentado contra Teodoro (Herson Capri) — cujo nome foi adaptado para Egídio — fora Damião (então interpretado por Jackson Antunes). O matador profissão não aceitava o romance de Eliana (Patricia Pillar) com o fazendeiro e contava com o apoio Deocleciano (Roberto Bomfim) para tentar acabar com a vida do vilão. Na época, Teodoro também chegou a acusar Tião (Osmar Prado).

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial