Que mocinho é esse? Rudá vai de palhaço a ‘boy lixo’ em Mania de Você

Logo no início de Mania de Você, o público conheceu Viola (Gabi) e Rudá (Nicolas Prattes) como os mocinhos da novela das 9 da Globo, porém, os personagens iniciaram sua história de amor traindo seus então namorados, Mavi (Chay Suede) e Luma (Ágatha Moreira), respectivamente, — previstos como os vilões do folhetim. Quem gosta de traição quando os traídos não merecem? O público definitivamente não.

A dita paixão avassaladora não convenceu muito, e o fato de Rudá ter atitudes questionáveis dificulta cada vez mais uma torcida por seu final feliz. Enviado para Portugal por Mavi, que queria separá-lo de Viola a todo custo, Rudá começou a namorar uma moradora local, Filipa (Joana de Verona), mas a abandonou na Europa, enquanto sua mãe estava doente, para voltar ao Brasil atrás de Viola — sob grande influência da tia do caiçara, Moema (Ana Beatriz Nogueira), que insiste que a jovem é o amor da vida dele.



Em uma cena constrangedora exibida na semana passada, o ativista ambiental se vestiu de palhaço para encontrar a personagem de Gabz. A sequência virou piada nas redes sociais.

Na época em que estava na Europa, o mocinho mentiu para a namorada portuguesa sobre sua real intenção de viajar ao Brasil, inventando que ia visitar sua tia doente, e nunca mais deu notícias a ela. Nos próximos capítulos, o público e o próprio mocinho vão descobrir que Filipa está grávida, quando ela aparecer interrompendo o casamento dele com Viola.

Apesar de Rudá saber que Filipa estava grávida, ter dado um perdido na mulher que namorou por anos e nunca mais falar com ela é o que popularmente pode ser chamado de “atitude de boy lixo”, e nisso o personagem é mestre, já que traiu Luma, sua namorada desde a adolescência, com Viola lá no começo.

“Então era isso que estavas a me esconder, por isso não deu mais notícias. Desapareceu, me abandonou, porque estavas a ficar com outra mulher!”, gritará Filipa na cerimônia. Indignada e chorando, Viola abandonará o local.

Fica difícil defender um mocinho assim.

