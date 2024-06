Qual a história de Marianinha, personagem fantasmagórica de Renascer

Em Renascer, o fantasma de Maria Santa (Duda Santos), o grande amor da vida de José Inocêncio (Marcos Palmeira), aparece com certa frequência na trama, mas a jovem é também acompanhada de outra figura do Além: Marianinha, irmã mais velha de Santinha. Na novela escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa em 1993, Marianinha, filha mais velha de Venâncio (Cacá Carvalho) e Quitéria (Ana Lúcia Torre) foi expulsa de casa cedo por ter engravidado. O absurdo da história é que ela engravidou do próprio pai, que a abusava sexualmente. A personagem ficou somente no imaginário do público na época, já que ela nunca teve uma atriz que a interpretasse, sendo mencionada verbalmente apenas. No remake escrito por Bruno Luperi, neto de Barbosa, as coisas serão diferentes, já que Marianinha apareceu em um flashback e foi interpretada por Gabriella Cristina.

Na novela atual, durante a primeira fase, Quitéria (Belize Pombal) confrontou Venâncio (Fábio Lago) e deixou claro sua suspeita de que Marianinha foi abusada por ele, que virava uma fera toda vez que a mulher falava da primogênita. O bronco sempre negou, e Maria Santa (Duda Santos) era bem pequena quando a irmã sumiu no mundo. Marianinha conheceu Rachid (Almir Sater) após o viajante costurar a pele de Inocêncio (então interpretados por Gabriel Sater e Humberto Carrão, respectivamente). Eles se apaixonaram e casaram, e o mascate assumiu a paternidade de Kalil, o bebê que a irmã de Santinha gerou como fruto da relação incestuosa com o pai.

O público descobre nesta semana que Teca (Lívia Santos) é uma neta perdida de Marianinha, sendo, por consequência, filha de Kalil. É Rachid que revela ter perdido contato com Kalil e que a amada está morta há muitos anos.

