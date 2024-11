Prime Video assina com LFU para exibir Brasileirão; saiba como assistir

O Prime Video fechou um contrato de cinco anos com a Liga Forte União (LFU) para ter direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A partir de 2025, a plataforma de streaming poderá exibir 38 jogos por temporada da série A do Brasileirão, até 2029.

Com isso, 190 confrontos ao vivo serão exibidos dentro da plataforma, sem custo adicional aos assinantes. Atualmente, o Prime Video também detém direitos de transmissão da Copa do Brasil e da NBA, a liga americana de basquete. Alguns dos times que estão na série A, atualmente, são: Corinthians, Vasco, Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Athletico-PR, Criciúma, Juventude, Cuiabá e Atlético-GO.

Os clubes que estão na série B poderão ter seus jogos exibidos no Prime Video caso sejam promovidos, sendo eles: Amazonas, América-MG, Avaí, Botafogo-SP, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, CSA, Figueirense, Goiás, Ituano, Londrina, Mirassol, Novorizontino, Operário-PR, Ponte Preta, Sport, Tombense e Vila Nova.

Quanto custa assinar o Prime Video?

Atualmente, a assinatura do Prime Video está inclusa na oferta de clientes da Amazon que são assinantes do Amazon Prime, que custa 19,90 por mês ou 166,80 por ano, e dá direito a acesso ao catálogo de filmes e séries, além de frete grátis na maioria das compras no site. Novos clientes têm período de degustação de 30 dias gratuitos.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial