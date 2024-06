Por que Antonio Banderas vem ao Brasil para a final da ‘Dança dos Famosos’

Nome consagrado em Hollywood, Antonio Banderas deve participar do júri na final da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, prevista para ir ao ar em 7 de julho. A ideia de receber o astro partiu de Luciano Huck, que em uma edição anterior do programa convidou Fátima Bernardes — apresentadora e bailarina profissional — para dançar um tango com Banderas na final da competição. Fátima aceitou o convite, mas pediu para mudar o estilo da dança para o bolero, ritmo cubano com raízes espanholas.

“A gente liga e vê o que ele prefere. Eu que me vire agora para conseguir o Antonio Banderas”, brincou o apresentador. Apesar disso, ainda não há confirmação de que o ator realmente dançará no palco do programa. A presença de Banderas no dominical foi confirmada pelo jornal O Globo.

Confira o momento:

Ela ACEITOU o desafio! A Fátima Bernardes vai dançar um bolero com ninguém mais que Antonio Banderas na final da #DançaDosFamosos 😱 #Domingão pic.twitter.com/eqVInYKFmp — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 19, 2024 Continua após a publicidade

Banderas levou sua habilidade como dançarino às telonas em mais de uma ocasião. Em Vem Dançar, longa de 2006, ele interpretou Pierre Dulaine, dançarino de salão aposentado que se torna professor voluntário em uma escola pública de Nova York. Já no clássico A Máscara do Zorro, de 1998, ele dançou tango com a atriz Catherine Zeta-Jones em uma icônica cena.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial