Pessoas próximas a Matthew Perry são ligadas à sua morte

Cinco pessoas foram presas sob suspeita de envolvimento na morte de Matthew Perry, astro da série Friends (1994-2004). Entre os suspeitos estão pessoas próximas ao ator, como médicos e um assistente pessoal dele, além de um diretor de cinema acusado de ser o traficante de drogas que forneceu cetamina ao artista — encontrado morto aos 54 anos em sua banheira de massagem na sua casa em Los Angeles. A autópsia apontou altos níveis de cetamina, um analgésico forte, com doses que se aproximam das usadas em anestesia geral.

De acordo com o Departamento de Justiça em uma coletiva na manhã de quinta-feira, 15, uma investigação do Departamento de Polícia de Los Angeles chegou a uma “ampla rede criminosa clandestina” que envolvia médicos de Matthew Perry que teriam se aproveitado de sua condição como dependente químico para lhe vender cetamina a altos valores.

“Essa rede incluía um assistente residente, vários intermediários, dois médicos e uma importante fonte de fornecimento de drogas conhecida como ‘a rainha da cetamina’. Esses réus se aproveitaram dos problemas de dependência do Sr. Perry para enriquecer. Eles sabiam que o que estavam fazendo era errado. Eles sabiam que o que estavam fazendo estava arriscando grande perigo para o Sr. Perry, mas eles fizeram mesmo assim. No final, esses réus estavam mais interessados ​​em lucrar com o Sr. Perry do que em cuidar do bem-estar dele”, declarou o procurador dos EUA Martin Estrada.

Os acusados são: os médicos Salvador Plasencia e Mark Chavez; a traficante de drogas Jasveen Sangha, conhecida como a “rainha da cetamina”; Kenneth Iwamasa, assistente pessoal de Perry; e o diretor de produções audiovisuais Erik Fleming, suspeito de ter repassado a cetamina para o ator.

Continua após a publicidade

Os principais réus no caso são o médico Salvador Plasencia e o traficante de drogas Jasveen Sangha. Juntos, eles trabalharam com o médico Mark Chavez, o assistente de Perry, Kenneth Iwamasa, e um “corretor” chamado Erik Fleming para obter cetamina e vendê-la a Perry, que morreu em 28 de outubro de 2023 aos 54 anos. Chavez, Iwasama e Fleming se declararam culpados de várias acusações.

Alguns deles compareceram ao Tribunal Distrital dos EUA, e o juiz Alka Sagar determinou que Sangha fosse presa sem direito à fiança e fixou a fiança de Plasencia em 100.000 dólares. Uma data para o julgamento dos dois deve ser anunciada em outubro. Segundo a investigação, a dupla forneceu a Matthew Perry cerca de 20 frascos de cetamina ao logo de dois meses no ano passado em troca de 55.000 dólares em dinheiro. Uma mensagem de Plasencia à Sangha dizia: “Eu me pergunto quanto esse idiota vai pagar”. O médico também teria injetado cetamina ilegal no ator, o viu “congelar e sua pressão arterial aumentar” e deixou mais frascos do medicamento para que o assistente de Perry, Iwamasa, administrasse no chefe. Plasencia também é acusado de fraudar documentos e registros médicos para cobrir seus esquemas e enfrenta uma pena máxima de 120 anos de prisão federal.

A Drug Enforcement Administration (DEA), órgão federal americano que investiga e prende traficantes de narcóticos, informou que os médicos de Perry o cobravam 2.000 dólares por um frasco que custa aproximadamente 12 dólares. Conforme o vício do astro foi escalando, ele passou a procurar outros meios de conseguir a substância, o que o levou a comprar de traficantes de rua — e a má qualidade do produto seria uma das causas de sua morte.

Continua após a publicidade

“A jornada de Matthew Perry começou com médicos inescrupulosos que abusaram de sua posição de confiança porque o viam como um pagamento, e terminou com traficantes de rua que lhe venderam cetamina em frascos sem identificação. O desespero que levou Perry a esses indivíduos não foi recebido com ajuda como deveria ter sido dos médicos, mas, em vez disso, foi recebido com exploração”, disse Anne Milgram, administradora da DEA.

Acusada de tráfico, Sangha pode pegar uma sentença mínima de 10 anos de prisão à prisão perpétua. O cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua casa encontrou mais de 80 frascos de cetamina, além de milhares de pílulas, metanfetamina e cocaína.

Como Matthew Perry morreu

Conhecido mundialmente por interpretar o personagem Chandler na sitcom Friends por dez temporadas, Matthew Perry sempre teve problemas com abuso de drogas e álcool de conhecimento público. O ator foi encontrado morto por uma funcionária em 28 de outubro de 2023. Ele estava na banheira de hidromassagem de sua mansão em Los Angeles. Traços de cetamina, um analgésico potente foram encontrados em seu sistema, e a autópsia concluiu que se tratava de morte por overdose acidental.

Continua após a publicidade

Uma investigação da polícia de Los Angeles, porém, decidiu ir atrás de quem teria fornecido a Perry a droga. O artista usava a cetamina para tratar um quadro de depressão e ansiedade.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial