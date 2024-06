‘Paranoia’: entenda o final do filme que está bombando na Netflix

De tempos em tempos, filmes que passaram pelos cinemas há anos ganham novo fôlego no streaming. É o caso de Paranoia, thriller psicológico de 2007 que foi adicionado recentemente ao catálogo da Netflix e está entre as produções mais vistas da plataforma no Brasil e no mundo. Inspirado em Janela Indiscreta (1954), clássico de Alfred Hitchcock, o longa segue Kale Brecht (Shia LaBeouf), adolescente condenado a três meses de prisão domiciliar após agredir um professor. Para passar o tempo, ele começa a espionar seus vizinhos pela janela do quarto, e logo se convence de que um deles — o solitário Robert Turner (David Morse) — é um assassino em série.

ATENÇÃO: a partir daqui, este texto contém spoilers.

O grande mistério da trama é desvendar se Kale está certo sobre os crimes do vizinho. Embora o filme induza o espectador a crer que o adolescente está apenas delirando, Turner realmente é um assassino à solta. No ato final do longa, ele sequestra a mãe de Kale, que logo na sequência é amarrado e amordaçado em sua própria casa — se o garoto deixasse o local, sua tornozeleira eletrônica alertaria a polícia. Psicopata, o vizinho revela que planejava matar Kale e incriminá-lo pelos outros assassinatos que cometeu.

O garoto consegue escapar com a ajuda de uma amiga, Ashley (Sarah Roemer), que distrai o assassino e o empurra da escada. Kale corre para resgatar a mãe e, ao entrar na casa do vizinho, encontra os cadáveres de suas vítimas em um quarto secreto. Sua mãe, ainda viva, também estava ali. Juntos, eles enfrentam Turner em uma dramática batalha final, e matam o serial killer usando uma tesoura de jardinagem.

No desfecho do filme, a polícia chega ao local para prender Kale — que descumpriu a regra da prisão domiciliar — e descobre os crimes de Turner. O adolescente, então, tem seu heroísmo reconhecido e é liberado por bom comportamento.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial