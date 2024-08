Os esportes que mais deram audiência para a Globo na Olimpíada — até agora

Nesta segunda-feira, 5, a Globo exibiu a final da trave e do solo na ginástica artística feminina, que rendeu um ouro para Rebeca Andrade no tablado. A modalidade — que ficou marcada pela competição direta da brasileira com o fenômeno Simone Biles — foi a que mais deu audiência para os canais da emissora na primeira semana da Olimpíada de Paris, segundo um levantamento divulgado recentemente pela empresa.

Até a última sexta-feira, 2, que marcou o fim da primeira semana de competição, 110,7 milhões de pessoas acompanharam os jogos pelos canais lineares (Globo e SporTV) e digitais (Globoplay de GE) da Globo. No ranking das modalidades mais consumidas nos canais lineares, a ginástica artística feminina liderou a audiência com 48,4 milhões de espectadores atingidos. No pódio junto com as ginastas, está o futebol feminino (45,8 milhões) e o vôlei de praia masculino (40,3 milhões).

A audiência do SporTV, inclusive, teve um reforço importante: o público feminino aumentou em 26% em relação à média anual do canal, representando 43% do público total do canal nesta primeira semana. Na Globo, a final por equipes da Ginástica Artística feminina (16 pontos no Painel Nacional de Televisão, o PNT, e 15 pontos em SP), no dia 30, registrou a maior audiência do horário às terças, desde a Copa do Mundo de 2022, no PNT e SP. No Rio de Janeiro (19 pontos), superou todas as exibições da modalidade em Tóquio.

Confira abaixo o top 10 de modalidades que mais renderam audiência aos canais Globo

Ginástica Feminina — 48,4 milhões Futebol Feminino — 45,8 milhões Vôlei De Praia Masculino — 40,3 milhões Boxe Masculino — 38,4 milhões Judô Masculino — 38 milhões Basquete Masculino — 37,6 milhões Vôlei De Praia Feminino — 35 milhões Boxe Feminino — 34,4 milhões Surf Feminino — 34 milhões Judô Feminino — 32,3 milhões

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: