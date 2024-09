Os desafios emocionais que ator venceu para fazer Elrond em Anéis do Poder

Um dos principais personagens da saga O Senhor dos Anéis, o elfo Elrond, interpretado no início dos anos 2000 por Hugo Weaving nos filmes de Peter Jackson, ganhou uma encarnação mais jovem com o ator britânico Robert Aramayo na série O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder. Em conversa com VEJA, o ator falou sobre como se preparou para interpretar o elfo guerreiro na segunda temporada da série, já disponível na Amazon Prime Video.

A segunda temporada promete ser mais agitada e, finalmente, fazer a história avançar. Se na primeira fase o roteiro privilegiou a apresentação dos personagens, agora, a ideia é desenvolver a trama. Com um orçamento bilionário, a série se tornou uma das apostas mais ousadas e arriscadas da Prime Video por contar uma parte da história do Senhor dos Anéis mencionada apenas em notas de rodapé por seu criador J.R.R. Tolkien.

Ambientada na Segunda Era, os acontecimentos precedem em milhares de anos aos ocorridos na trilogia O Senhor dos Anéis, de Peter Jackson, e conta sobre a ascensão de Sauron e sua aliança com os Orcs, culminando na guerra travada contra a aliança dos homens, anões e elfos. Confira a seguir os melhores trechos:

Seu personagem, Elrond, é um elfo, que são seres associados à bondade. Em Anéis do Poder, no entanto, tanto Elrond quanto Galadriel são muito mais complexos. Como foi interpretar um personagem com tantas camadas? É um presente para mim. Gosto dessa profundida nele. Amo Elrond e há uma oportunidade real de mostrar lados diferentes de um elfo. Ele tem uma compreensão e um apreço com a mortalidade que está em seu sangue.

Falando sobre mortalidade, Elrond vive até a Terceira Era, quando acontecem os eventos de O Senhor dos Anéis. Você se inspirou na atuação de Hugo Weaving? Adoro cada um dos filmes e eles foram uma parte importante da minha infância. Em termos de criação de Elrond como vemos na série, eu fiquei realmente apaixonado por explorar a história dele na Primeira Era da Terra Média. Quis entender toda a linha de onde ele veio, seu passado, para entender o elfo que eu estava tentando habitar, em vez de olhar para onde ele vai. Quis entender de onde ele veio.

Você já participou de Game of Thrones e agora está Anéis do Poder. Séries de fantasia é um gênero que lhe atrai como ator? O que me atrai são ótimas histórias com profundidade e complexidade. Gosto de histórias em que eu sinta que possa trazer algo para os espectadores. É estranho eu ter me encontrado em duas grandes séries de fantasia, mas não foi proposital. Ambos eram personagens fascinantes. Elrond, em particular, é ótimo.

Você enxerga a saga do Senhor dos Anéis como uma metáfora para o totalitarismo e a guerra? Existem temas universais na narrativa que permitem que você decida sobre as coisas. O que é ótimo no mundo criado por Tolkien é que ele é tão profundo e tão rico que você pode viajar para vários lugares. Não parece ter fim.

Como se preparou para interpretar Elrond? Muito do meu trabalho inicial foi ler o máximo que pude, o que foi muito agradável para mim, porque houve muitas surpresas ao longo do caminho e, nesta temporada, definitivamente, muito esforço físico, mas muito divertido.

Que desafios enfrentou para interpretar Elrond? Principalmente desafios emocionais, mas também desafios físicos para tentar dominar algo que eu não sabia, como espadas ou passeios a cavalo. No fim, foi tudo muito divertido.

Você se lembra qual foi a sua reação ao assistir pela primeira vez a trilogia O Senhor dos Anéis, de Peter Jackson? Foi incrível para mim porque ele também é bastante engenhoso na maneira como criou aqueles filmes. Eu era um garoto, mas lembro-me de ter ficado muito animado ao ouvir como eles criaram os pés do hobbits e como faziam os sons dos uruk-hai marchando para o Abismo de Helm com vidro no chão. Também foi uma compreensão da produção cinematográfica de como é fazer filmes.

