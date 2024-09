O Will Smith que venceu um Emmy 2024 — e não é de ‘Um Maluco no Pedaço’

Will Smith acaba de vencer o prêmio de melhor roteiro em série dramática por seu trabalho na terceira temporada de Slow Horses, da Apple TV+, no Emmy 2024. O premiado, no entanto, não foi o ator conhecido por Um Maluco no Pedaço e Bad Boys, e sim seu xará, o comediante britânico Will James Smith.

“Primeiro, relaxem. Apesar do meu nome, venho em paz”, brincou o roteirista durante seu discurso de agradecimento, em referência a bofetada memorável de Will Smith na cerimônia do Oscar 2022. Na ocasião, o ator desferiu um tapa na cara do apresentador Chris Rock momentos após ele ironizar o cabelo raspado de Jada Pinkett-Smith, esposa de Will, sem saber que ela sofre de alopecia.

