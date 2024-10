O valor chocante pago por réplica de plástico do trono de Game of Thrones

A épica fantasia Game of Thrones ainda é alvo de devoção de milhões de fãs pelo mundo, que não se contentam apenas com livros e novas produções derivadas da série original exibida pela HBO. A paixão é tanta que, entre quinta-feira, 10, e sábado, 12 de outubro, os aficionados se mobilizaram aos montes para um leilão em Dallas, nos Estados Unidos, onde uma réplica oficial do famoso “Trono de Ferro” foi adquirida por 1,5 milhão de dólares, cerca de 8,4 milhões de reais. Ao todo, o evento arrecadou mais de 21 milhões de dólares.

Composto por mais de 900 lotes, o leilão foi organizado pela casa Heritage Auctions e disponibilizou espadas, armaduras, joias, armas e mais itens relacionados à série. Nem todos, porém, haviam sido utilizados nos bastidores da produção. O trono, por exemplo, foi feito de plástico com base em um molde do assento criado para o programa, e então finalizado com tinta metálica e ornamentado com joias. Móveis similares são encontrados pelo mundo em convenções que celebram a série. Mesmo assim, a disputa por ele tomou seis minutos e culminou no valor mais alto do evento. Segundo a casa, este foi o segundo leilão mais lucrativo de sua existência, atrás apenas da venda de itens de acervo da atriz Debbie Reynolds (1932-2016) em 2011.

Além do trono, a espada original do guerreiro Jon Snow foi vendida por 400.000 dólares, enquanto seu figurino saiu por 337.500. Os lances iniciais iam de 500 a 20.000 dólares. No momento, a saga Game of Thrones continua com a série A Casa do Dragão e, em 2025, ganha mais uma produção com A Knight of the Seven Kingdoms, baseada no romance homônimo de George R. R. Martin.

