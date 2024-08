O tiro no pé que a Globo pode dar ao reprisar remake de ‘Cabocla’

Com intenção de levantar os números de audiência de sua faixa Edição Especial, que exibe reprises de novelas antes do Vale a Pena Ver de Novo, a Globo escolheu reexibir o remake de Cabocla, de 2004, para substituir Cheias de Charme. A aposta, entretanto, pode ser um grande tiro no pé da própria emissora, já que o ibope morno da adaptação de Renascer na faixa das 21h mostra que o público está um pouco saturado de novelas de trama rural — a mesma temática de Cabocla, além do remake de Pantanal em 2022 e da novela Terra e Paixão em 2023 — ambas novelas das 9 da Globo.

Inspirada no romance homônimo de Ribeiro Couto (1898-1963), Cabocla foi exibida pela primeira vez na hoje extinta TV Rio em 1959, e ganhou um primeiro remake em 1979 na Globo, com Gloria Pires e Fábio Jr. nos papéis principais. Coube a Benedito Ruy Barbosa fazer tanto a adaptação de 1979, quanto a de 2004, que teve Vanessa Giácomo e Daniel de Oliveira como os protagonistas da vez.

Criada para salvar a Globo de perder para a Record no início da tarde, a Faixa Especial foi inaugurada em 2021, com a reprise de O Cravo e a Rosa (2000), que fechou com 14 pontos de média de audiência e vencendo, enfim, A Hora da Venenosa, quadro de fofocas do Balanço Geral, da emissora concorrente. Desde então, a Faixa Especial tem cumprido sua missão, porém, as médias de ibope das novelas têm caído também: Chocolate com Pimenta (2003) fez 13 pontos; Mulheres de Areia (1993) também fez 13; e Cheias de Charme deve terminar com 12 pontos.

Cabocla narra a história de amor de Zuca, uma jovem interiorana simples do Espírito Santo, e Jerônimo, moço rico e filho de um comerciante que cresceu na capital. O folhetim discutiu a disputa de poder de coronéis em zonas rurais do país — algo visto depois também em Pantanal, Renascer e Terra e Paixão. A escolha de uma novela rural pode não ter sido muito sábia por causa dessa repetição de narrativas, entretanto, os públicos da faixa vespertina e do horário nobre são diferentes, e os telespectadores da tarde, afeitos a romances açucarados, podem aprovar a novela estrelada por Giácomo e Oliveira. A ver.

