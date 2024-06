O surpreendente recorde quebrado por Bebê Rena na Netflix

Bebê Rena, série da Netflix que narra um caso real de perseguição e que estreou sem qualquer alarde ou divulgação na plataforma, acaba de se tornar uma das produções mais populares da história da empresa. Criada e estrelada por Richard Gadd, a minissérie registrou mais de 84 milhões de visualizações desde sua estreia, em 11 de abril, e agora ocupa a décima posição na lista de séries em inglês mais assistidas de todos os tempos no streaming. A produção desbancou a primeira temporada de The Witcher (2019), que atualmente conta com 83 milhões de visualizações.

Como Bebê Rena ainda está em sua “janela de estreia” — período de três meses seguintes ao lançamento do título no streaming, crucial para determinar sua popularidade a longo prazo —, a série pode subir ainda mais no ranking e disputar espaço com a segunda temporada de Bridgerton, que atualmente está em nono lugar, ou com a terceira temporada de Stranger Things, que está em oitavo.

Entenda a trama de Bebê Rena

Baseada em uma experiência real do criador da série, a história segue Donny (Richard Gadd), bartender de um bar em Londres que ainda sonha em se tornar um comediante de stand-up de sucesso. Ao conhecer um produtor famoso, o jovem passa a ser orientado pelo executivo e a frequentar sua casa — onde ele passa a usar drogas de forma recreativa e, consequentemente, é abusado sexualmente pelo produtor. A experiência traumática faz com que ele se torne uma pessoa completamente frágil, promíscua e problemática. Quando Martha (Jessica Gunning), uma mulher obesa e com feição triste entra no bar em que Donny trabalha e diz não ter dinheiro, ele é gentil com a desconhecida, que passa a ir ao bar todos os dias para flertar com o garçom, que corresponde às investidas. A personagem, porém, passa a perseguir Donny, enviando milhares de emails e sendo cada vez mais agressiva. A história escala para graus absurdos até que Martha é condenada a ficar longe da vítima.

