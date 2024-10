O que se sabe até agora sobre o elenco do remake de ‘Vale Tudo’

Em processo de desenvolvimento pela autora Manuela Dias, o remake de Vale Tudo ainda não teve nenhum integrante do elenco confirmado pela Globo. Entretanto, diversos atores estão em negociações com a emissora, que pretende começar a anunciar os nomes oficiais em breve. Dada como certa no papel de Odete Roitmann, a grande vilã da trama vivida originalmente por Beatriz Segall, Fernanda Torres pode acabar abrindo mão da personagem icônica por causa da temporada de divulgação do filme Ainda Estou Aqui, escolhido como representante do Brasil para concorrer a uma vaga na disputa pelo Oscar 2025. Em caso da desistência de Fernanda, a nova versão pode contar com Débora Bloch no papel.

Por enquanto, Taís Araujo é a forte candidata para interpretar Raquel Accyoli, a heroína da história que foi vivida por Regina Duarte na versão original exibida em 1988. “Já li que todo mundo vai fazer todo mundo, poderia ser uma atriz por mês. É uma supernovela. Temos que esperar… O que é do homem, o bicho não come. Se tiver que ser minha, vai ser. Se não tiver, que seja bem feita e o público brasileiro admire e goste da novela”, declarou Taís em uma entrevista no mês passado. Para dar vida à Maria de Fátima — papel de Gloria Pires no passado — a atriz apontada é Bella Campos, a Muda do remake de Pantanal (2022) e a Jennifer de Vai na Fé (2023). Cauã Reymond também é uma das maiores apostas para interpretar César Ribeiro, antes interpretado por Carlos Alberto Riccelli.

Outros nomes ventilados entre a produção do remake estão: Alice Wegmann no papel da jornalista Solange Duprat; Matheus Nachtergaele como Poliana; e Leticia Colin como Heleninha.

Do que fala Vale Tudo

Exibida em 1988, Vale Tudo foi escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, e seguia a história de Raquel, uma mulher forte e honesta, que perde tudo após sua filha, a gananciosa Maria de Fátima (Gloria Pires), vende a única propriedade da família no Paraná para tentar a carreira de modelo no Rio de Janeiro. A novela denunciava a inversão de valores no Brasil no final dos anos 1980 e tinha como vilã a ricaça Odete Roitman (Beatriz Segall), uma empresária poderosa que odiava os pobres.

O remake de Vale Tudo tem previsão de estrear entre março e abril de 2025, logo após Mania de Você, atual novela das 9 da Globo.

