O que esperar da quarta temporada de ‘Bridgerton’, sucesso da Netflix

As filmagens da quarta temporada de Bridgerton já começaram, divulgou a Netflix nesta segunda-feira, 16. Baseada no vasto universo literário criado por Julia Quinn, a série acompanha as desventuras amorosas dos oito irmãos Bridgerton na alta sociedade de Londres do século 19. Abaixo, reunimos tudo o que já se sabe sobre a nova leva de episódios. Confira:

Qual será o novo casal protagonista?

A próxima leva de episódios acompanhará o boêmio Benedict Bridgerton (Luke Thompson), que encerrou a terceira temporada se descobrindo bissexual, e seu interesse amoroso, Sophie Baek (Yerin Ha). Os personagens são protagonistas do terceiro exemplar da saga, Um Perfeito Cavalheiro — a série não segue fielmente a ordem estabelecida pelos livros. Confira a sinopse oficial divulgada pela Netflix: “Apesar de seus irmãos mais velhos e mais novos serem felizes em seus casamento, Benedict está relutante em sossegar. Isto é, até que uma mulher cativante captura sua atenção no baile de máscaras de Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Enquanto Benedict conhece seu interesse amoroso apenas como a Dama de Prata, ela é na verdade Sophie, uma empregada engenhosa com seus próprios segredos e sonhos”.

No Instagram, a plataforma de streaming também divulgou as primeiras imagens dos protagonistas. Veja abaixo:

Quem estará no elenco?

Além de revelar o novo casal protagonista, a Netflix anunciou o elenco completo da quarta temporada, que inclui personagens novos e antigos. Confira:

Luke Thompson (Benedict Bridgerton)

Yerin Ha (Sophie Baek)

Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton)

Victor Alli (John Stirling)

Adjoa Andoh (Lady Danbury)

Julie Andrews (Lady Whistledown)

Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley)

Masali Baduza (Michaela Stirling)

Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton)

Hannah Dodd (Francesca Stirling)

Daniel Francis (Lorde Marcus Anderson)

Ruth Gemmell (Violet Bridgerton)

Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton)

Martins Imhangbe (Will Mondrich)

Claudia Jessie (Eloise Bridgerton)

Katie Leung (Lady Araminta Gun)

Luke Newton (Colin Bridgerton)

Michelle Mao (Rosamund Li)

Emma Naomi (Alice Mondrich)

Golda Rosheuvel (Rainha Charlotte)

Hugh Sachs (Brimsley)

Will Tilston (Gregory Bridgerton)

Polly Walker (Portia Featherington)

Isabella Wei (Posy Li)

Quantos episódios terá a quarta temporada?

Assim como as outras partes da produção, a quarta temporada de Bridgerton terá oito episódios. Ainda não se sabe se a Netflix disponibilizará todos os capítulos em um mesmo dia, como fez na primeira e segunda temporada da série, ou se dividirá o lançamento em duas partes, como fez na terceira temporada — desde 2022, a plataforma tem utilizado essa estratégia no lançamento das produções de maior alcance em seu catálogo.

Quando estreia a nova leva de episódios?

Segundo Jess Brownell, roteirista que chefia a produção, a espera pela próxima leva pode ser longa. No momento, o ritmo estipulado é o de uma temporada a cada dois anos: “Estamos tentando acelerar o passo, mas cada uma exige oito meses de filmagens, além da extensa pós-produção, da edição à dublagem em todas as línguas acatadas pela Netflix — e a escrita também não é nada rápida”, disse à publicação The Hollywood Reporter. A nova temporada deve chegar apenas em 2026.

Confira o teaser da quarta temporada de Bridgerton:

