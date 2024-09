O que diz Taís Araujo sobre viver papel de Regina Duarte em ‘Vale Tudo’

Cotada para o papel de Raquel Accioli no remake de Vale Tudo — projeto que está sendo desenvolvido por Manuela Dias na Globo –, Taís Araujo falou sobre a possibilidade de dar vida à heroína originalmente interpretada por Regina Duarte. A adaptação da obra de 1988 ainda não teve seu elenco oficial divulgado pela emissora, mas há fortes indícios de que Taís seja a escolhida para ser a mãe da vilã Maria de Fátima, cujo papel deve ficar com Bella Campos. “Já li que todo mundo vai fazer todo mundo, poderia ser uma atriz por mês. É uma supernovela. Temos que esperar… O que é do homem, o bicho não come. Se tiver que ser minha, vai ser. Se não tiver, que seja bem feita e o público brasileiro admire e goste da novela”, disse Taís.

“Lembro da história perfeitamente. Está no imaginário de muitas pessoas e isso é muito legal. Não dá para fazer um remake de Vale Tudo. Em geral, novelas dos anos 80 não dão. Imagina, a constituição estava novinha. Não dá para fazer a mesma novela. Acredito que será como fazemos com Shakespeare no teatro. Não se faz um remake de Shakespeare, você remonta.”, defendeu a atriz em entrevista à Quem. “A maneira que se falava de alcoolismo nos anos 80 não é a maneira que se fala hoje. Tem muita coisa que tem que se pensar de uma outra maneira”, disse Taís sobre a personagem Helenina (Renata Sorrah), que sofria de problemas com álcool.

Exibida em 1988, Vale Tudo foi escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, e seguia a história de Raquel, uma mulher forte e honesta, que perde tudo após sua filha, a gananciosa Maria de Fátima (Gloria Pires), vende a única propriedade da família no Paraná para tentar a carreira de modelo no Rio de Janeiro. A novela denunciava a inversão de valores no Brasil no final dos anos 1980 e tinha como vilã a ricaça Odete Roitman (Beatriz Segall), uma empresária poderosa que odiava os pobres.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: