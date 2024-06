O polpudo Pix que Regina Duarte recebeu dos fãs para pagar indenização

Atriz veterana das novelas, Regina Duarte está afastada das telas desde 2018, dois anos antes de assumir o cargo de Secretária Especial da Cultura por dois meses do governo Bolsonaro. Nas, redes, contudo, ela permanece na ativa como proponente da direita nacional e, assim, se desentendeu com a filha da atriz Leila Diniz, a diretora Janaína Diniz Guerra. O conflito foi parar na Justiça e resultou na cobrança de 74 mil reais de indenização a serem pagos para a herdeira, e fãs de Duarte se prontificaram a ajudar a ex-global. Em sua conta no Instagram, ela disse estar surpresa com as transferências que recebeu em sua conta bancária e tranquilizou os fãs preocupados, dizendo que “o processo ainda não terminou” e que seus advogados seguem trabalhando em sua defesa”.

O valor foi determinado após derrota em março, que também exigia que a atriz deletasse a postagem e se retratasse em seu perfil — o que, segundo a defesa da autora, não fez. Em 2 de junho, a atriz foi dada 11 dias para pagar a quantia pela Justiça. O caso vem de uma postagem falsa sua nas redes sociais, em que utilizou uma imagem de Leila para dizer que mulheres clamavam pela instauração da Ditadura Militar em 1964. Na verdade, o registro compartilhado mostrada a atriz acompanhada de Eva Todor, Tônia Carrero, Eva Wilma, Odete Lara e Norma Bengell em um protesto contra a censura e o regime em 1968.

A bagatela foi estipulada conforme a indenização por uso indevido de imagem, danos morais e juros cobrados devido à falta de retratação no tempo determinado. A postagem original, por sua vez, foi deletada, mas a defesa rival exige que Regina comprove ter a apagado dentro do prazo de 48 horas determinado em março.

Segundo a atriz, o gesto dos fãs a “encantou com a solidariedade amorosa”, porém o valor será revertido para voluntários e vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ela diz aceitar, porém, “orações, boas vibrações e pensamentos positivos”. Ela tem até 13 de junho, quinta-feira, para reverter a sentença ou pagar o valor.

