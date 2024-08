O pedido a Deus feito por Patrícia Abravanel sobre comando do SBT

Foi ao ar neste domingo, 25 de agosto, o Programa Silvio Santos comemorativo dos 43 anos de SBT — gravado quatro dias antes da morte do criador da emissora, Silvio Santos. Na atração, a apresentadora Patrícia Abravanel, quarta filha do ícone da televisão, cortou um bolo em honra ao aniversário e declarou seu desejo no momento, comovida: “Se existe um pedido que eu quero fazer, é pedir a Deus que Ele nos capacite mesmo. A mim e às minhas irmãs, a poder fazer com que esse SBT cresça ainda mais, de forma robusta, forte, poderosa e conquiste mais e mais o coração dos brasileiros”.

Junto às irmãs Daniela Beyruti — presidente da emissora — e Renata, Cintia, Rebeca e Silvia Abravanel, ela encabeçará o SBT de agora em diante. Completando o pedido, Patrícia ainda clama que Deus “dê às pessoas” que as acompanharão na jornada e que elas “vistam a camisa” assim como os espectadores do programa. “Viva o SBT! São 43 anos de alegria. Influenciando e levando muita vida a este Brasil. Vamos, todo mundo! Parabéns, SBT”, concluiu. A fim de celebrar o aniversário do canal, o programa ainda recebeu os jurados Décio Piccinini, Flor Fernandez, Mara Maravilha, Leão Lobo, Sônia Lima e Sérgio Mallandro para o quadro Show de Calouros e recrutou a banda Ultraje a Rigor para o Qual É a Música.

A apresentadora retornará ao batente nesta quinta-feira, 29 de agosto, 11 dias após a morte do pai. Sem troca de nome, o Programa Silvio Santos continuará no ar às tardes de domingo com a liderança de Patrícia.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media divulgados pelo SBT nesta segunda-feira, 26, a edição especial de aniversário do programa registrou 7,9 pontos de média, 13,5% de share e 9,3 pontos de pico, deixando o SBT em segundo lugar, atrás somente da Globo, na briga por ibope em São Paulo.

