O passo inédito que a Globo dará com sua próxima novela das 6

Substituta de No Rancho Fundo na faixa das 18h, Garota do Momento, prevista para estrear em novembro, marcará a primeira vez que a Globo tem uma protagonista negra em cada uma de suas três novelas no horário nobre na história. Além de Jéssica Ellen como Madalena em Volta por Cima, atual novela das 7, e de Gabz, a intérprete de Viola, em Mania de Você, das 9, a emissora lançará em 4 de novembro a atriz Duda Santos, que recentemente esteve no ar como a personagem Maria Santa do remake de Renascer, como a mocinha Beatriz em Garota do Momento.

Confira mais sobre o passo inédito da Globo no Tela Plana desta semana:



