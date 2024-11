O novo personagem que vai abalar a vida de Viola em ‘Mania de Você’

Um novo personagem promete abalar a vida de Viola (Gabz) na novela Mania de Você em cenas que vão ao ar a partir desta terça-feira, 5. O ator português Paulo Rocha entrará na trama como Volney, irmão de criação de Diana (Vanessa Bueno) que mora na Europa e passará uma temporada com a família em Angra dos Reis — para o incômodo do cunhado, Hugo (Danilo Grangheia), extremamente ciumento com a esposa.

Na sinopse original da novela, o personagem iria ao litoral fluminense para fugir de uma acusação de abuso sexual na Europa. Hospedado na casa da irmã, Volney se envolveria com a sobrinha, Bruna (Duda Batsow), já que não tem parentesco biológico com a jovem. Para evitar a polêmica e seguindo ordens da direção da emissora, porém, o autor João Emanuel Carneiro decidiu alterar a trama e, agora, Volney será contratado por Mavi (Chay Suede) para ajudá-lo em seus crimes. O personagem vai criar uma versão falsa do caderno de receitas de Viola (Gabz) com a caligrafia de Luma (Agatha Moreira), o que levará a chef de cozinha a ser acusada de plágio e deixar o comando do restaurante Voilà Violeta. A reviravolta está prevista para acontecer na semana de 11 de novembro.

Em sua conta no Instagram, Paulo Rocha postou fotos caracterizado como Volney e celebrou a estreia do personagem no folhetim. “Chegou a hora! Volney está prestes a entrar em cena em Mania de Você. Mal posso esperar para vocês conhecerem esse personagem e o que ele vai trazer para a trama. Fiquem ligados!”, escreveu, na legenda da publicação.

Continua após a publicidade Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo Rocha (@paulorochareal)

