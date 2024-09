O novo canal da jornalista Carol Barcellos após deixar a Globo

Após sair da Globo no final de agosto, a jornalista esportiva Carol Barcellos assinou contrato com o Times Brasil CNBC, novo canal de jornalismo focado em negócios que estreia no começo de novembro. Na nova empresa, ela apresentará um programa semanal de esportes, entre outros projetos da área CNBC Esportes.

“Vamos contar histórias de lugares e experiências incríveis pelo mundo! É a união das minhas paixões por jornalismo, viagens e aventuras. Estar em um projeto como este da CNBC no Brasil, envolvendo entretenimento e um olhar para o mundo dos negócios, me motiva muito para esta nova fase da minha carreira”, disse Carol em um comunicado do canal.

O CNBC, pertencente ao grupo NBCUniversal, está sendo implementado no Brasil por Douglas Tavolaro, que também fundou a CNN Brasil em 2020, mas deixou a empresa em março de 2021. O canal já contratou outros nomes do mercado, como Christiane Pelajo, Fabio Turci, Natália Ariede, Rafael Ihara — ex-funcionários do jornalismo da Globo, além de Marcelo Torres e Renan de Souza, ex-SBT.

