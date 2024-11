O nome mais cotado para o papel de Dumbledore na série de Harry Potter

Anunciada recentemente pela HBO, a série que vai readaptar o universo de Harry Potter para as telas ainda vai demorar a chegar à plataforma, mas já gerou comoção entre os fãs da saga, que aguardam detalhes sobre o elenco da produção. Até o momento, pouca coisa foi divulgada, mas um nome passou a ser ventilado com mais força nesta terça-feira, 12: segundo a revista americana Variety, o inglês Mark Rylance, 64, é o preferido para assumir o papel de Alvo Dumbledore na série, prevista para estrear entre o final de 2026 e o início de 2027.

Segundo a publicação, a Warner Bros. ainda não está em negociações com o ator, mas entrou em contato com ele para avaliar o interesse e a disponibilidade de Rylance para o papel. O estúdio não negou e nem confirmou a informação, disse apenas que só vai divulgar informações quando os acordos e contratos já estiverem fechados.

Em setembro, a Warner começou um processo aberto de seleção para Harry, Rony e Hermione, convocando crianças entre 9 e 11 anos, residentes no Reino Unido ou Irlanda, para se candidatarem. Assim como nos cinemas, portanto, o trio de protagonistas deve ser interpretado por atores novatos, mas o elenco adulto pode ter rostos conhecidos. Nos cinemas, Dumbledore é vivido por Richard Harris (1930-2002) nos dois primeiros filmes. Com a morte do ator, o diretor de Hogwarts passou a ser interpretado por Michael Gambon (1940-2023).

Rosto marcante dos cinemas, Rylance ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante em 2016, por seu trabalho em Ponte dos Espiões, de Steven Spielberg. Ele também trabalhou em longas cultuados como Dunkirk, Os 7 de Chicago e Não Olhe Para Cima. Na televisão, seu papel de maior destaque é na trama histórica Wolf Hall.

